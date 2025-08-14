중학생 의붓아들 숨지게 한 40대 징역 22년

동영상 고정 취소

전주지방법원 군산지원은 아동학대살해 혐의로 재판에 넘겨진 40대 남성에게 징역 22년을 선고했습니다.



이 남성은 지난 1월 익산 자신의 집에서 중학생인 의붓아들을 때려 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다.



재판부는 의붓아들이 상당 기간 학대를 당하다가 어린 나이에 목숨을 잃었다며, 엄한 처벌이 불가피하다고 밝혔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!