뉴스7(전주)

정읍 돼지농장에서 불…600여 마리 폐사

입력 2025.08.14 (20:29) 수정 2025.08.14 (20:35)

오늘(14일) 오후 3시 40분쯤 정읍시 덕천면의 한 돼지농장에서 불이 나 40분 만에 꺼졌습니다.

이 불로 돼지 600여 마리가 폐사하고, 건물 세 동이 탔습니다.

소방 당국은 정확한 피해 규모와 원인을 조사하고 있습니다.

오늘(14일) 오후 3시 40분쯤 정읍시 덕천면의 한 돼지농장에서 불이 나 40분 만에 꺼졌습니다.

이 불로 돼지 600여 마리가 폐사하고, 건물 세 동이 탔습니다.

소방 당국은 정확한 피해 규모와 원인을 조사하고 있습니다.
