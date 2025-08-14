정읍 돼지농장에서 불…600여 마리 폐사

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

오늘(14일) 오후 3시 40분쯤 정읍시 덕천면의 한 돼지농장에서 불이 나 40분 만에 꺼졌습니다.



이 불로 돼지 600여 마리가 폐사하고, 건물 세 동이 탔습니다.



소방 당국은 정확한 피해 규모와 원인을 조사하고 있습니다.



