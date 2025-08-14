‘세계 유산’ 동학농민혁명 기록물 순회 전시

동영상 고정 취소

동학농민혁명기념재단이 유네스코 세계 기록 유산으로 등재된 동학혁명 기록물을 순회 전시합니다.



오는 18일부터는 전남 장흥동학농민혁명기념관, 다음 달 3일부터는 광주 국립아시아문화전당, 다음 달 16일부터는 전남 순천대학교박물관, 10월 1일부터는 남원다음관에서 각각 진행합니다.



변화와 개혁의 기록, 협치와 상생의 기록 등 4개 주제로 전시하며 체험 공간도 함께 마련합니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!