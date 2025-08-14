[날씨] 전북 당분간 무더위 ‘온열질환 유의’…내륙 짙은 안개

동영상 고정 취소

오늘 강한 햇볕에 기온이 오르면서 전북 모든 지역에 폭염특보가 발효됐습니다.



내일은 대체로 맑겠고, 사흘 연휴 동안 전주의 낮 기온은 33도로 예상됩니다.



높은 습도에 체감온도는 이보다 더 높겠습니다.



온열 질환 및 건강관리에 유의하기 바랍니다.



오늘 밤부터 내일 아침까지 내륙지역을 중심으로 짙은 안개가 끼겠는데요,



가시거리가 200m 미만으로 급격히 짧아지겠습니다.



교통안전에 각별히 유의하셔야겠습니다.



자세한 지역별 날씹니다.



내일 익산과 부안의 아침 기온이 25도에서 출발해 한낮에는 32도까지 오르겠고요,



체감온도는 34도 안팎이 예상됩니다.



동부권은 완주가 24도, 임실이 23도에서 출발해 한낮 기온은 32도가 예상됩니다.



내일 전북 해상의 물결은 0.5m, 서해남부해상에는 1.5m까지 일겠고요,



오늘 밤까지는 돌풍이 불겠습니다.



광복절인 내일은 대체로 맑겠고요, 주말까지 무더위 속 가끔 소나기가 지나겠습니다.



날씨였습니다.



기상캐스터:이예지



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!