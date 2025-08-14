심층K 이재명 정부

[여론조사] 이 대통령 국정운영 ‘잘한다’ 63%…조국 사면은 ‘48 대 47’

입력 2025.08.14 (21:01) 수정 2025.08.14 (21:08)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.


KBS는 광복 80주년을 앞두고 11일부터 나흘간 이재명 대통령의 국정 운영과 현안에 대한 여론을 조사했습니다.

■ 이 대통령 국정운영 평가…긍정 63%·부정 27%

먼저 이 대통령이 국정 운영을 잘하고 있는지 물었습니다.

'잘하고 있다'는 응답은 63%, '잘못하고 있다'는 응답은 27%였습니다.


■ 긍정 평가 이유…'경제 및 민생 대책' 54%

긍정 평가 이유로는 '경제와 민생'(54%)이라는 응답이 절반 이상으로 가장 높았고, '국민·언론과의 소통(29%)'이 뒤를 이었습니다.


■ 부정 평가 이유…'한미일 관계 등 외교·통상 정책' 31%

부정 평가 이유로는 '한미일 관계 등 외교·통상 정책'(31%)이 1위였고, '경제 및 민생 대책'(19%), '내각 인사'(16%), '야당과의 관계'(11%), '북한에 대한 대응'(10%) 순이었습니다.


■ 한미 관세 협상 평가…긍정 56%·부정 37%

최근 이어진 한미 관세협상 결과를 어떻게 평가하는지도 물었습니다.

긍정 평가 56%, 부정 평가 37%로 나타났습니다. (결과값은 소수점 첫째자리에서 반올림해 정수 표기)


■ 조국 사면, '적절하다' 48%·'부적절하다' 47%

내일(15일) 출소하는 조국혁신당 조국 전 대표 사면에 대해선, 여론이 팽팽했습니다.

이 대통령의 '적절한 결정'이라는 응답이 48%였지만, '부적절한 결정'이라는 응답도 47%로, 단 1%P 차이였습니다.


■ 주식 양도소득세 대주주 기준…'50억 이상' 36%·'10억 이상' 20%

주식 양도소득세를 내야 하는 '대주주' 기준에 대해선, 현재처럼 '종목당 50억 원 보유'로 하자는 응답이 36%였습니다.

정부 세제 개편안(종목당 10억 원)과 현행 기준의 중간인 '30억 원' 으로 하자는 응답은 33%였습니다.

정부 안대로 '10억 원'에 찬성한다는 응답은 20%였습니다.


■ 정당 지지도…민주당 48%·국민의힘 19%

정당 지지도는 더불어민주당 48%, 국민의힘 19%, 조국혁신당·개혁신당 각 3%이었습니다.

응답자 22%는 '지지하는 정당이 없다'고 답했습니다.


전체 질문지와 내용은 KBS 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.


그래픽 제작: 권세라

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [여론조사] 이 대통령 국정운영 ‘잘한다’ 63%…조국 사면은 ‘48 대 47’
    • 입력 2025-08-14 21:01:05
    • 수정2025-08-14 21:08:11
    심층K

KBS는 광복 80주년을 앞두고 11일부터 나흘간 이재명 대통령의 국정 운영과 현안에 대한 여론을 조사했습니다.

■ 이 대통령 국정운영 평가…긍정 63%·부정 27%

먼저 이 대통령이 국정 운영을 잘하고 있는지 물었습니다.

'잘하고 있다'는 응답은 63%, '잘못하고 있다'는 응답은 27%였습니다.


■ 긍정 평가 이유…'경제 및 민생 대책' 54%

긍정 평가 이유로는 '경제와 민생'(54%)이라는 응답이 절반 이상으로 가장 높았고, '국민·언론과의 소통(29%)'이 뒤를 이었습니다.


■ 부정 평가 이유…'한미일 관계 등 외교·통상 정책' 31%

부정 평가 이유로는 '한미일 관계 등 외교·통상 정책'(31%)이 1위였고, '경제 및 민생 대책'(19%), '내각 인사'(16%), '야당과의 관계'(11%), '북한에 대한 대응'(10%) 순이었습니다.


■ 한미 관세 협상 평가…긍정 56%·부정 37%

최근 이어진 한미 관세협상 결과를 어떻게 평가하는지도 물었습니다.

긍정 평가 56%, 부정 평가 37%로 나타났습니다. (결과값은 소수점 첫째자리에서 반올림해 정수 표기)


■ 조국 사면, '적절하다' 48%·'부적절하다' 47%

내일(15일) 출소하는 조국혁신당 조국 전 대표 사면에 대해선, 여론이 팽팽했습니다.

이 대통령의 '적절한 결정'이라는 응답이 48%였지만, '부적절한 결정'이라는 응답도 47%로, 단 1%P 차이였습니다.


■ 주식 양도소득세 대주주 기준…'50억 이상' 36%·'10억 이상' 20%

주식 양도소득세를 내야 하는 '대주주' 기준에 대해선, 현재처럼 '종목당 50억 원 보유'로 하자는 응답이 36%였습니다.

정부 세제 개편안(종목당 10억 원)과 현행 기준의 중간인 '30억 원' 으로 하자는 응답은 33%였습니다.

정부 안대로 '10억 원'에 찬성한다는 응답은 20%였습니다.


■ 정당 지지도…민주당 48%·국민의힘 19%

정당 지지도는 더불어민주당 48%, 국민의힘 19%, 조국혁신당·개혁신당 각 3%이었습니다.

응답자 22%는 '지지하는 정당이 없다'고 답했습니다.


전체 질문지와 내용은 KBS 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.


그래픽 제작: 권세라
이예린
이예린 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

이재명 정부

더보기
이 대통령 “온실가스 감축 목표 달성, 전기요금 오를 수밖에”

이 대통령 “온실가스 감축 목표 달성, 전기요금 오를 수밖에”
이 대통령 국정 운영 “잘한다” 63%·“못한다” 27%…‘조국 사면’ 평가 팽팽 [여론조사]

이 대통령 국정 운영 “잘한다” 63%·“못한다” 27%…‘조국 사면’ 평가 팽팽 [여론조사]

이 대통령 “국가 재정 취약…수확 위해 빌려서라도 씨 뿌려야”

이 대통령 “국가 재정 취약…수확 위해 빌려서라도 씨 뿌려야”
이재명 정부 5년 청사진 나왔다…‘1호’ 과제는 개헌

이재명 정부 5년 청사진 나왔다…‘1호’ 과제는 개헌

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”
[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?

[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?
‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’

‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’
[여론조사] 이 대통령 국정 운영 “잘한다” 63%·“못한다” 27%…‘조국 사면’ 평가 팽팽

[여론조사] 이 대통령 국정 운영 “잘한다” 63%·“못한다” 27%…‘조국 사면’ 평가 팽팽
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.