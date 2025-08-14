[여론조사] 이 대통령 국정운영 ‘잘한다’ 63%…조국 사면은 ‘48 대 47’

KBS는 광복 80주년을 앞두고 11일부터 나흘간 이재명 대통령의 국정 운영과 현안에 대한 여론을 조사했습니다.먼저 이 대통령이 국정 운영을 잘하고 있는지 물었습니다.'잘하고 있다'는 응답은 63%, '잘못하고 있다'는 응답은 27%였습니다.긍정 평가 이유로는 '경제와 민생'(54%)이라는 응답이 절반 이상으로 가장 높았고, '국민·언론과의 소통(29%)'이 뒤를 이었습니다.부정 평가 이유로는 '한미일 관계 등 외교·통상 정책'(31%)이 1위였고, '경제 및 민생 대책'(19%), '내각 인사'(16%), '야당과의 관계'(11%), '북한에 대한 대응'(10%) 순이었습니다.최근 이어진 한미 관세협상 결과를 어떻게 평가하는지도 물었습니다.긍정 평가 56%, 부정 평가 37%로 나타났습니다.내일(15일) 출소하는 조국혁신당 조국 전 대표 사면에 대해선, 여론이 팽팽했습니다.이 대통령의 '적절한 결정'이라는 응답이 48%였지만, '부적절한 결정'이라는 응답도 47%로, 단 1%P 차이였습니다.주식 양도소득세를 내야 하는 '대주주' 기준에 대해선, 현재처럼 '종목당 50억 원 보유'로 하자는 응답이 36%였습니다.정부 세제 개편안(종목당 10억 원)과 현행 기준의 중간인 '30억 원' 으로 하자는 응답은 33%였습니다.정부 안대로 '10억 원'에 찬성한다는 응답은 20%였습니다.정당 지지도는 더불어민주당 48%, 국민의힘 19%, 조국혁신당·개혁신당 각 3%이었습니다.응답자 22%는 '지지하는 정당이 없다'고 답했습니다.전체 질문지와 내용은 KBS 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.그래픽 제작: 권세라