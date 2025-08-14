‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’

동영상 고정 취소

[앵커]



수도권에 이틀 동안 쏟아진 극한호우는 참담한 흔적을 남겼습니다.



순식간에 수해를 당한 시민들은 길고 막막한 현실을 마주하고 있습니다.



황다예 기자가 취재했습니다.



[리포트]



시장 한가운데 세찬 물줄기가 흐릅니다.



상인들은 급하게 가판대 물건을 치웁니다.



["난리가 났어 여보!"]



하루가 지나 비는 그쳤지만, 곳곳이 상처투성입니다.



진열대는 텅 비어 있고.



[시장 상인/음성변조 : "여기 진열했던 고기들은 이미 폐기를 다 했고."]



지하 창고에 가득 찬 물을 하루 종일 빼도 바닥이 보이질 않습니다.



가게로 밀고 들어온 물과 쓰레기를 겨우 치웠지만 막막한 생계에 눈물이 고입니다.



[박재금/인천 서구 : "한 20분 만에 갑자기 이렇게 막 물이 확 와버리더라고요. 하루 장사해서 하루하루 먹고사는 사람들인데 이제 이러니까 너무 좀…"]



물을 퍼낼 힘도 없는 주민들은 발만 동동 구릅니다.



[박금례/인천 서구 : "혼자 사니까 엄두를 못 내… 이걸 좀 퍼내야 되는데 내가 못해갖고."]



도로 곳곳엔 쓸려온 흙더미들이 모습을 드러냅니다.



물에 잠겼던 박촌역 일대입니다.



하루가 지난 현재까지도 출입구 일부가 통제되고 있습니다.



어제 낮 폭우로 생긴 6m 길이의 도로 땅 꺼짐.



밤사이 비가 이어지며 크기가 두 배 넘게 커졌습니다.



[기남/북한산국립공원 우이분소장 : "계곡 쪽에, 석축을 쌓았던 흙이 유실되면서 이게 싱크홀(땅꺼짐)이 생긴 거 같습니다."]



중앙재난안전대책본부는 이번 호우로 오늘(14일) 오전까지 1명이 숨지고 2백여 건의 시설 피해가 발생했다고 밝혔습니다.



KBS 뉴스 황다옙니다.



촬영기자:최석규 김영환/화면제공:박재금/영상편집:양다운



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!