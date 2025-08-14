둑 무너지고 땅꺼짐까지…교외선 운행 이틀째 중단
입력 2025.08.14 (21:10) 수정 2025.08.14 (22:06)
[앵커]
폭우 여파로 교외선 열차는 오늘(14일)도 운행하지 못했습니다.
경기 북부에서도 폭우로 하천 둑이 무너지고, 땅이 꺼졌습니다.
이채리 기자가 보도합니다.
[리포트]
폭탄을 맞은 듯 인도가 끊겼습니다.
쏟아진 흙더미에는 제방 시설물이 뒤섞여 있습니다.
폭우로 경기 김포 대보천 둑 일부가 무너져 내렸습니다.
[조재민/경기도 김포시 : "여기서 엄청나게 뻑 소리가 크게 났거든요. 저는 그냥 천둥과 번개가 치는구나 싶었는데 이제 (카메라) 앵글을 돌려서 이쪽을 보는데 그 순간 여기가 와르르 무너지는 거예요."]
빌라 옆 공터에 약 3미터 깊이의 '땅꺼짐'이 발생했습니다.
집중호우로 벽제천 제방이 무너지면서 우수관의 토사가 함께 빠져나간 것으로 추정되고 있습니다.
[이도휘/경기 고양시 : "(어제) 나갔다 왔는데 그때는 이상이 없었거든요. 아침에 나와서 보니까 이렇게 푹 꺼져 있더라고요."]
행주산성 부근 보도블록은 물살에 파헤쳐지다시피 했습니다.
[김영순/경기 고양시 : "처음이에요 영업하면서. 비가 많이 오니깐 여기 땅속으로 물이 스며들어 가서 이렇게 여기는 튀어 올라오고, 여기는 이렇게 빠지고…"]
갑작스러운 폭우로 이렇게 보도블록이 내려앉으면서 보행에 큰 어려움을 주고 있습니다.
많은 비로 토사와 돌멩이가 쓸려 내려오기도 했습니다.
경기 파주시에선 공릉천이 범람해 어린이 놀이터가 잠기고, 밤사이 눌노천이 범람해 대피 명령이 한때 내려졌습니다.
폭우 피해로 교외선 전 구간 열차 운행은 어제(13일)에 이어 오늘도 중단됐습니다.
KBS 뉴스 이채리입니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.