경찰, ‘주식 차명 거래’ 의혹 이춘석 소환

'주식 차명거래' 의혹을 받는 이춘석 의원이 경찰에 소환됐습니다.



서울경찰청 금융범죄수사대는 오늘(14일) 금융실명법 위반과 이해충돌방지법 위반 등의 혐의를 받는 이 의원을 불러 조사하고 있습니다.



이 의원은 지난 4일 국회 본회의장에서 보좌진 차 모 씨의 이름으로 된 주식 거래창에서 주문을 넣는 모습이 포착돼, 차명거래 의혹이 불거졌으며, 경찰은 앞서 이 의원 보좌진 등을 불러 조사했습니다.



