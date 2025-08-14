“선거개입 사건 무죄 확정, 책임 물어야”

동영상 고정 취소

울산시장 선거 개입에 대한 대법원의 무죄 확정과 관련해 지역 시민단체가 "관계자에게 책임을 물어야 한다"고 주장했습니다.



진보성향 시민단체 정책과비전포럼은 "김기현 의원은 피해자 행세를 하며 이번 사건을 통해 혜택을 받았다"며 "사건 조작 공범으로 처벌해야 한다"고 말했습니다.



울산시민연대도 성명문을 내고 "검찰 기소 당시 검찰총장은 윤석열"이라며 "정치적 목적을 위해 권력을 남용한 검찰에 책임을 따져야 한다"고 밝혔습니다.



