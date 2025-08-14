K-조선 진출 물꼬 텄는데…美 규제 풀어야

동영상 고정 취소

한미 조선업 협력 프로젝트, '마스가'로 인해 한국의 조선업이 미국이란 거대한 시장에 진출할 길이 열렸습니다.



하지만 사업 추진을 위해선 미국의 해운 관련 규제를 먼저 풀어야 하는데요,



외교부 장관과 주한 미국 대사대리가 HD현대중공업을 방문했습니다.



오는 25일로 예정된 한·미 정상회담을 앞두고 한·미 조선 협력 강화 프로젝트인 '마스가' 성공을 위해 국내 조선 현장을 둘러본 겁니다.



조선업 재건을 추진 중인 미국은 오는 2037년까지 상선과 군함 등 400척 이상의 선박을 발주할 걸로 예상됩니다.



하지만 미국의 조선업 생태계가 붕괴된 상황에서 기술력을 갖춘 한국 조선사의 협력이 절대적으로 필요합니다.



[김용환/서울대 조선해양공학과 교수 : "한국 조선소들이 미국의 조선업을 도와주는 그런 기회에 미국 내 조선업 시장에 한국의 영향력을 훨씬 더 많이 유지할 수가 있고요."]



하지만 한·미 조선업 협력을 위해선 미국의 규제를 먼저 풀어야 합니다.



미국은 100여 년 전부터 자국 연안을 오가는 선박은 미국 내 조선소에서만 건조돼야 한다는 규정을 두고 있습니다.



군함의 건조와 수리는 미국 조선소에서만 해야 한다는 법률도 있습니다.



함정의 보수나 정비 또한 현재로선 미국을 모항으로 하지 않는 함정에 대해서만 가능합니다.



이 때문에 국내 조선소가 수리를 맡은 함정은 모두 일본이 모항인 미 7함대가 발주했습니다.



결국 현행 법제하에서는 한국 조선소에서 미국 함정을 건조하는 건 사실상 불가능합니다.



[장원준/전북대 방위산업융합과정 교수 : "기업뿐만 아니라 한·미 정부 간에 마스가 협력을 강화하면서 법령 개정도 진행해 나가면서 신조까지 확대하는 방향으로 협력을 해 나가야 됩니다."]



이와 관련해 미 의회에서 동맹국을 해운 관련 일부 규제에서 예외로 두는 법안이 발의됐습니다.



이 법안이 통과되면 '마스가' 프로젝트도 탄력을 받을 것으로 보입니다.



