뉴스 9 광복 80년, 다시 도약하다

AI로 살아난 손기정 선수…서울이 불러낸 80년 전 그날

입력 2025.08.14 (21:47) 수정 2025.08.14 (22:07)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[단독] 기후위기 컨트롤타워 강화…‘기후대응위’ 신설

[단독] 기후위기 컨트롤타워 강화…‘기후대응위’ 신설
[스포츠9 헤드라인]

[스포츠9 헤드라인]

다음
[앵커]

베를린 올림픽 금메달을 따고도 가슴엔 일장기를 달아야 했던 고 손기정 선수, 오늘날 서울에서 달리는 모습 상상이 되시나요?

일제강점기 선조들이 광복 80년 후의 조국을 만나는 감동적인 순간이 AI로 구현됐습니다.

정연욱 기잡니다.

[리포트]

결승선을 향해 외롭게 질주하는 이 선수.

1936년, 베를린 올림픽 마라톤 경기에 일장기를 달고 뛴 고 손기정 선수입니다.

올림픽 신기록을 세우고도 꽃으로 가슴팍을 가리며 어두운 표정을 지우진 못한 그의 시선에, 환하게 웃으며 다가오는 김구 선생이 포착됩니다.

다급히 쫓아가보니 돌연 눈 앞에 펼쳐진 광복의 순간.

그리고 80년이 흘러 세계적인 도시로 거듭난 2025년의 서울 한복판에서, 그토록 그리던 태극기를 가슴에 달고 달라진 조국의 위상을 벅차게 체험합니다.

[조정국/광복80주년 서울시기념사업 총감독 : "손기정 선수가 그 때 이루지 못했던 한을 지금 현재로 승화시키고, 미래의 모습을 보여주고 싶어서 저희들이 기획을 하게 됐습니다."]

광복 80주년을 하루 앞두고 열린 서울시 경축식에서는 손기정 선수 뿐 아니라 나라를 위해 기꺼이 목숨을 바친 여러 애국지사들의 숨겨진 활약상이 AI로 생생하게 구현됐습니다.

[오세훈/서울시장 : "그 분들의 희생과 헌신이 있었기에 우리는 빼앗긴 나라를 되찾을 수 있었고 지금의 자유와 평화를 누릴 수 있게 됐습니다."]

만주와 연해주를 누볐던 독립군의 노래, 그리고 안중근 의사의 혈서를 재현한 태극기까지.

대한민국 수도 서울이 불러낸 80년 전 그날은 여전히 결의와 환희로 가득했습니다.

KBS 뉴스 정연욱입니다.

촬영기자:김재현/영상편집:강정희/화면제공:서울시

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • AI로 살아난 손기정 선수…서울이 불러낸 80년 전 그날
    • 입력 2025-08-14 21:47:49
    • 수정2025-08-14 22:07:12
    뉴스 9
[앵커]

베를린 올림픽 금메달을 따고도 가슴엔 일장기를 달아야 했던 고 손기정 선수, 오늘날 서울에서 달리는 모습 상상이 되시나요?

일제강점기 선조들이 광복 80년 후의 조국을 만나는 감동적인 순간이 AI로 구현됐습니다.

정연욱 기잡니다.

[리포트]

결승선을 향해 외롭게 질주하는 이 선수.

1936년, 베를린 올림픽 마라톤 경기에 일장기를 달고 뛴 고 손기정 선수입니다.

올림픽 신기록을 세우고도 꽃으로 가슴팍을 가리며 어두운 표정을 지우진 못한 그의 시선에, 환하게 웃으며 다가오는 김구 선생이 포착됩니다.

다급히 쫓아가보니 돌연 눈 앞에 펼쳐진 광복의 순간.

그리고 80년이 흘러 세계적인 도시로 거듭난 2025년의 서울 한복판에서, 그토록 그리던 태극기를 가슴에 달고 달라진 조국의 위상을 벅차게 체험합니다.

[조정국/광복80주년 서울시기념사업 총감독 : "손기정 선수가 그 때 이루지 못했던 한을 지금 현재로 승화시키고, 미래의 모습을 보여주고 싶어서 저희들이 기획을 하게 됐습니다."]

광복 80주년을 하루 앞두고 열린 서울시 경축식에서는 손기정 선수 뿐 아니라 나라를 위해 기꺼이 목숨을 바친 여러 애국지사들의 숨겨진 활약상이 AI로 생생하게 구현됐습니다.

[오세훈/서울시장 : "그 분들의 희생과 헌신이 있었기에 우리는 빼앗긴 나라를 되찾을 수 있었고 지금의 자유와 평화를 누릴 수 있게 됐습니다."]

만주와 연해주를 누볐던 독립군의 노래, 그리고 안중근 의사의 혈서를 재현한 태극기까지.

대한민국 수도 서울이 불러낸 80년 전 그날은 여전히 결의와 환희로 가득했습니다.

KBS 뉴스 정연욱입니다.

촬영기자:김재현/영상편집:강정희/화면제공:서울시
정연욱
정연욱 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

광복 80년, 다시 도약하다

더보기
80년이 흘러도 여전한 아픔…필리핀 일본군 위안부 피해자의 눈물

80년이 흘러도 여전한 아픔…필리핀 일본군 위안부 피해자의 눈물
‘광복 조국에서 환하게’…AI로 복원한 독립운동가

‘광복 조국에서 환하게’…AI로 복원한 독립운동가
“잊지 않겠습니다”…위안부 피해자 추모 잇따라

“잊지 않겠습니다”…위안부 피해자 추모 잇따라
민족 저항의 상징, 나라꽃 ‘무궁화’…곳곳에 활짝

민족 저항의 상징, 나라꽃 ‘무궁화’…곳곳에 활짝

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”
[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?

[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?
‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’

‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’
[여론조사] 이 대통령 국정 운영 “잘한다” 63%·“못한다” 27%…‘조국 사면’ 평가 팽팽

[여론조사] 이 대통령 국정 운영 “잘한다” 63%·“못한다” 27%…‘조국 사면’ 평가 팽팽
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.