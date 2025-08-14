뉴스9(청주) 광복 80년, 다시 도약하다

민족 저항의 상징, 나라꽃 ‘무궁화’…곳곳에 활짝

입력 2025.08.14 (21:52) 수정 2025.08.14 (22:00)

[앵커]

나라꽃, 무궁화는 해마다 이맘때 광복절 전후로 활짝 펴 나라 사랑의 마음을 일깨우는데요.

올해도 충북 곳곳에서 고운 자태를 뽐내 광복 80주년의 의미를 더하고 있습니다.

진희정 기자가 소개합니다.

[리포트]

농장에 색색의 무궁화꽃이 활짝 피었습니다.

순백의 배달계 무궁화부터 작고 아담한 덴마크 수종까지, 5천 ㎡ 농장을 화려하게 수놓은 무궁화만 120여 가지, 만여 그루에 달합니다.

송석응 씨가 20여 년 전 지인에게 선물로 8그루를 받아 가꾸기 시작한 게 새 품종 육종으로 이어져, 이제는 무궁화동산을 이뤘습니다.

송 씨는 무궁화를 가까이 두고 나라 사랑의 마음을 새길 수 있게 실내에서 키우기 좋은 수종을 개발하는 등 연구를 이어가고 있습니다.

[손석응/무궁화 농원 농장주 : "항상 아름답고 고귀하지만, 지금 우리 세대에 와서는 조금 무관심한 것 같아 아쉬움을 갖고 있습니다. 영원히 사랑받는 꽃으로 만들어보고 싶습니다."]

진천의 한 도로를 따라 연분홍 무궁화들이 고운 자태를 뽐냅니다.

진천군이 2001년부터 심기 시작한 게 무궁화 가로수길을 이뤄 55km에 달합니다.

청주 미동산 수목원에서는 광복 80주년 기념 무궁화 분화 전시가 한창입니다.

충북 각 시·군에서 기른 260여 점의 분화 가운데 우수작은 전국 품평회에 충북 대표로 출품됩니다.

[최영희/미동산수목원 숲 해설사 : "지역마다 기후, 토양, 재배 방식이 모두 달라서, 꽃의 색감과 형태에도 차이가 있는데요. 마치 한 가족 안에서 다양한 개성이 빛나는 것처럼, 무궁화의 다채로운 아름다움을 (감상할 수 있습니다)."]

한 나무에서 수천 송이 꽃이 피고 지기를 반복해, 민족 저항 정신을 상징하기도 하는 무궁화.

곳곳에 만개한 나라꽃이 광복 80주년의 의미를 다시금 되새기게 합니다.

KBS 뉴스 진희정입니다.

촬영:이승훈/영상편집:정진욱

