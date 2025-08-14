청주시, 2차 추경안 4조 1,203억 원…10.5%↑
입력 2025.08.14 (21:54) 수정 2025.08.14 (22:31)
청주시가 올해 두 번째 추가경정예산안을 4조 1,203억 원 규모로 편성해 시의회에 제출했습니다.
이는 지난 1차 추경보다 10.5%인 3,932억 원이 는 것입니다.
이번에 늘어난 예산에는 민생회복 소비쿠폰 사업비 2,412억 원과 집중호우 수해 복구비 292억 원, 영유아보육료 지원비 191억 원 등이 포함됐습니다.
