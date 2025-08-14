정은경 보건복지부 장관, 충북대병원서 지역·필수 의료 간담회

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

정은경 보건복지부 장관이 오늘 충북대학교병원을 찾아 지역·필수 의료 관련 간담회를 열었습니다.



정 장관은 지역 간 의료 격차 해소와 필수 의료 확충을 위해 공공 의료 체계 역량 강화를 지원하고, 전공의 수련 환경도 개선하겠다고 강조했습니다.



또 건강보험 수가 인상, 의료 사고에 대한 공적 배상 등 고위험 필수 의료 분야에 대한 지원을 강화하겠다고 말했습니다.



