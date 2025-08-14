충주서 요양원 버스 신호등 충돌…7명 다쳐
입력 2025.08.14 (22:07) 수정 2025.08.14 (22:35)
오늘 오전 6시 30분쯤, 충주시 대소원면의 한 교차로에서 요양원 셔틀버스가 교통섬의 신호등 기둥을 들이받았습니다.
이 사고로 60대 2명이 크게 다쳤고 70대 운전자 등 5명이 경상을 입었습니다.
경찰은 운전 미숙으로 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.
진희정 기자
