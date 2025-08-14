“황령산 전망대 케이블카 백지화” 촉구

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

황령산지키기 범시민운동본부는 오늘(14일) 저녁, 시민 문화제를 열고 "부산시가 허가한 황령산 전망대 케이블카 사업을 백지화하라"고 촉구했습니다.



이들은 "시민들의 허파인 황령산을 개발하는 것은 기후 위기 시대에 역행하는 난개발"이라 주장했습니다.



