“항소심 전담 해사법원 본원 부산 설치해야”

동영상 고정 취소

지역 시민단체와 대학, 변호사회 등으로 구성한 해사법원 설치추진 부·울·경협의회는 오늘(14일) 부산시의회에서 기자회견을 열고 해사법원 부산 본원 설치를 위한 조속한 입법을 촉구했습니다.



협의회는 "해양산업이 남부권역에 집적해 해사법원 본원을 부산에 설치해야 한다"며 "부산 본원이 항소심을 전담하고 인천에 지원을 설치하는 입법이 조속히 이뤄져야 한다"고 주장했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!