전북도, 5대 핵심 사업 국비 지원 건의

김관영 전북도지사는 오늘(14) 구윤철 경제부총리를 만나 전북의 5대 핵심 사업에 대한 국비 지원을 건의했습니다.



김 지사는 새만금 국가정원과 수목원 조성, 새만금 지역간 연결도로와 인입철도 건설, 김제 용지 축사 매입을 위한 국가예산 배정을 요청했습니다.



또 전주교도소 이전 부지 활용 방안으로 국립중앙도서관 분관과 국립모두예술콤플렉스 건립 등을 제시했습니다.



