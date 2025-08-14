전북도, ‘맞춤형 케어푸드’ 산업 육성 나서
입력 2025.08.14 (22:06) 수정 2025.08.14 (22:10)
전북도가 환자나 노인 같이 맞춤형 영양 관리가 필요한 사람들을 위해 만든 음식, 이른바, 케어푸드 산업 육성에 나섭니다.
이를 위해 개인 건강 상태와 식습관 분석 등을 위한 연구 개발과 기업 지원, 지역 자원 연계 사업에 천8백70여 억 원을 투입할 계획입니다.
또 2030년까지 전주, 완주, 익산 일대에 맞춤형 케어푸드 관련 기업을 현재 16곳에서 40곳까지 늘려, 2천여 명의 고용도 창출할 방침입니다.
