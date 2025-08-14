전주시립교향악단, 유망 신인 ‘데뷰 콘서트’
입력 2025.08.14 (22:07) 수정 2025.08.14 (22:11)
전주시립교향악단은 오는 22일 오후 7시 반 한국소리문화의전당 연지홀에서 신인 데뷰 콘서트를 엽니다.
이번 공연은 오디션을 통해 선발한 신인 연주자들이 오케스트라와 협연을 통해 베버의 '마탄의 사수 서곡'와 베토벤의 '피아노협주곡 5번 황제' 등 다양한 레파토리를 선보입니다.
입장권은 나루컬쳐 누리집 등을 통해 무료로 예매할 수 있습니다.
유진휘 기자 yujh@kbs.co.kr
