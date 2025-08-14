전북도, 한약방·한약국 등 집중 단속

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

전북도 특별사법경찰과는 오는 18일부터 3주간 한약방과 한약국, 도매상 등 한약 취급업소 50여 곳에 대해 집중 단속에 나섭니다.



중점 단속 사안은 무자격자의 한약 조제·판매, 한약사 면허 대여와 차용, 무허가 수입 한약재 판매 등입니다.



현행법에 따르면, 적발 시 5년 이하 징역이나 5천만 원 이하 벌금에 처해질 수 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!