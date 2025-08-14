충주소방서, 시장 화재 막은 상인에 감사패

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

충주소방서가 시장에서 난 불을 초기에 꺼 큰 피해를 막은 상인 박영규 씨에게 감사패를 전달했습니다.



박 씨는 지난 9일 저녁, 충주 농수산물 도매시장에서 불이 나자 소화기 두 대로 직접 불을 꺼 근처 상가까지 번지는 것을 막았습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!