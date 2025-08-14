충주소방서, 시장 화재 막은 상인에 감사패
입력 2025.08.14 (22:14) 수정 2025.08.14 (22:39)
충주소방서가 시장에서 난 불을 초기에 꺼 큰 피해를 막은 상인 박영규 씨에게 감사패를 전달했습니다.
박 씨는 지난 9일 저녁, 충주 농수산물 도매시장에서 불이 나자 소화기 두 대로 직접 불을 꺼 근처 상가까지 번지는 것을 막았습니다.
