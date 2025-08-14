청주 오창산업단지 혁신지원센터 개소

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

청주 오창과학산업단지 혁신지원센터가 오늘 문을 열었습니다.



센터는 청주 오창산단 입주 기업 160곳의 연구·개발을 비롯해 각종 협업을 위한 사무 시설과 창업 기업의 정착을 돕게 됩니다.



시설은 연면적 3,600여 ㎡, 지상 4층 규모로 건립비 148억 원이 투입됐습니다.



