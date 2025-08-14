뉴스라인 W

‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’…수도권 강타한 ‘극한 호우’

입력 2025.08.14 (22:59) 수정 2025.08.14 (23:02)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

오프닝

오프닝
둑 무너지고 땅꺼짐까지…교외선 운행 이틀째 중단

둑 무너지고 땅꺼짐까지…교외선 운행 이틀째 중단

다음
[앵커]

이틀째 이어진 극한 호우로 수도권 곳곳에 피해가 속출했습니다.

오후 들어 비는 잦아들었지만 피해 주민들은 막막하기만 합니다.

황다예 기자가 보도합니다.

[리포트]

시장 한가운데 세찬 물줄기가 흐릅니다.

상인들은 급하게 가판대 물건을 치웁니다.

["난리가 났어 여보!"]

하루가 지나 비는 그쳤지만, 곳곳이 상처투성입니다.

진열대는 텅 비어 있고.

[시장 상인/음성변조 : "여기 진열했던 고기들은 이미 폐기를 다 했고."]

지하 창고에 가득 찬 물을 하루 종일 빼도 바닥이 보이질 않습니다.

가게로 밀고 들어온 물과 쓰레기를 겨우 치웠지만 막막한 생계에 눈물이 고입니다.

[박재금/인천 서구 : "한 20분 만에 갑자기 이렇게 막 물이 확 와버리더라고요. 하루 장사해서 하루하루 먹고사는 사람들인데 이제 이러니까 너무 좀…"]

물을 퍼낼 힘도 없는 주민들은 발만 동동 구릅니다.

[박금례/인천 서구 : "혼자 사니까 엄두를 못 내… 이걸 좀 퍼내야 되는데 내가 못해갖고."]

도로 곳곳엔 쓸려온 흙더미들이 모습을 드러냅니다.

물에 잠겼던 박촌역 일대입니다.

하루가 지난 현재까지도 출입구 일부가 통제되고 있습니다.

어제 낮 폭우로 생긴 6m 길이의 도로 땅 꺼짐.

밤사이 비가 이어지며 크기가 두 배 넘게 커졌습니다.

[기남/북한산국립공원 우이분소장 : "계곡 쪽에, 석축을 쌓았던 흙이 유실되면서 이게 싱크홀(땅꺼짐)이 생긴 거 같습니다."]

중앙재난안전대책본부는 이번 호우로 오늘 오전까지 1명이 숨지고 2백여 건의 시설 피해가 발생했다고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 황다옙니다.

촬영기자:최석규 김영환/화면제공:박재금/영상편집:양다운

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’…수도권 강타한 ‘극한 호우’
    • 입력 2025-08-14 22:59:03
    • 수정2025-08-14 23:02:10
    뉴스라인 W
[앵커]

이틀째 이어진 극한 호우로 수도권 곳곳에 피해가 속출했습니다.

오후 들어 비는 잦아들었지만 피해 주민들은 막막하기만 합니다.

황다예 기자가 보도합니다.

[리포트]

시장 한가운데 세찬 물줄기가 흐릅니다.

상인들은 급하게 가판대 물건을 치웁니다.

["난리가 났어 여보!"]

하루가 지나 비는 그쳤지만, 곳곳이 상처투성입니다.

진열대는 텅 비어 있고.

[시장 상인/음성변조 : "여기 진열했던 고기들은 이미 폐기를 다 했고."]

지하 창고에 가득 찬 물을 하루 종일 빼도 바닥이 보이질 않습니다.

가게로 밀고 들어온 물과 쓰레기를 겨우 치웠지만 막막한 생계에 눈물이 고입니다.

[박재금/인천 서구 : "한 20분 만에 갑자기 이렇게 막 물이 확 와버리더라고요. 하루 장사해서 하루하루 먹고사는 사람들인데 이제 이러니까 너무 좀…"]

물을 퍼낼 힘도 없는 주민들은 발만 동동 구릅니다.

[박금례/인천 서구 : "혼자 사니까 엄두를 못 내… 이걸 좀 퍼내야 되는데 내가 못해갖고."]

도로 곳곳엔 쓸려온 흙더미들이 모습을 드러냅니다.

물에 잠겼던 박촌역 일대입니다.

하루가 지난 현재까지도 출입구 일부가 통제되고 있습니다.

어제 낮 폭우로 생긴 6m 길이의 도로 땅 꺼짐.

밤사이 비가 이어지며 크기가 두 배 넘게 커졌습니다.

[기남/북한산국립공원 우이분소장 : "계곡 쪽에, 석축을 쌓았던 흙이 유실되면서 이게 싱크홀(땅꺼짐)이 생긴 거 같습니다."]

중앙재난안전대책본부는 이번 호우로 오늘 오전까지 1명이 숨지고 2백여 건의 시설 피해가 발생했다고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 황다옙니다.

촬영기자:최석규 김영환/화면제공:박재금/영상편집:양다운
황다예
황다예 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”
[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?

[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?
‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’

‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’
[여론조사] 이 대통령 국정 운영 “잘한다” 63%·“못한다” 27%…‘조국 사면’ 평가 팽팽

[여론조사] 이 대통령 국정 운영 “잘한다” 63%·“못한다” 27%…‘조국 사면’ 평가 팽팽
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.