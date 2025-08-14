뉴스라인 W

둑 무너지고 땅꺼짐까지…교외선 운행 이틀째 중단

입력 2025.08.14 (23:01) 수정 2025.08.14 (23:06)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’…수도권 강타한 ‘극한 호우’

‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’…수도권 강타한 ‘극한 호우’
큰비 물러가며 폭염…내일 곳곳 소나기

큰비 물러가며 폭염…내일 곳곳 소나기

다음
[앵커]

어제부터 집중호우가 내린 경기 북부에도 피해가 속출했습니다.

둑이 무너지는가 하면 땅꺼짐도 발생했습니다.

이채리 기자가 취재했습니다.

[리포트]

폭탄을 맞은 듯 인도가 끊겼습니다.

쏟아진 흙더미에는 제방 시설물이 뒤섞여 있습니다.

폭우로 경기 김포 대보천 둑 일부가 무너져 내렸습니다.

[조재민/경기도 김포시 : "여기서 엄청나게 뻑 소리가 크게 났거든요. 저는 그냥 천둥과 번개가 치는구나 싶었는데 이제 (카메라) 앵글을 돌려서 이쪽을 보는데 그 순간 여기가 와르르 무너지는 거예요."]

빌라 옆 공터에 약 3미터 깊이의 '땅꺼짐'이 발생했습니다.

집중호우로 벽제천 제방이 무너지면서 우수관의 토사가 함께 빠져나간 것으로 추정되고 있습니다.

[이도휘/경기 고양시 : "(어제) 나갔다 왔는데 그때는 이상이 없었거든요. 아침에 나와서 보니까 이렇게 푹 꺼져 있더라고요."]

행주산성 부근 보도블록은 물살에 파헤쳐지다시피 했습니다.

[김영순/경기 고양시 : "처음이에요 영업하면서. 비가 많이 오니깐 여기 땅속으로 물이 스며들어 가서 이렇게 여기는 튀어 올라오고, 여기는 이렇게 빠지고…"]

갑작스러운 폭우로 이렇게 보도블록이 내려앉으면서 보행에 큰 어려움을 주고 있습니다.

많은 비로 토사와 돌멩이가 쓸려 내려오기도 했습니다.

경기 파주시에선 공릉천이 범람해 어린이 놀이터가 잠기고, 밤사이 눌노천이 범람해 대피 명령이 한때 내려졌습니다.

폭우 피해로 교외선 전 구간 열차 운행은 어제에 이어 오늘도 중단됐습니다.

KBS 뉴스, 이채리입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 둑 무너지고 땅꺼짐까지…교외선 운행 이틀째 중단
    • 입력 2025-08-14 23:01:26
    • 수정2025-08-14 23:06:29
    뉴스라인 W
[앵커]

어제부터 집중호우가 내린 경기 북부에도 피해가 속출했습니다.

둑이 무너지는가 하면 땅꺼짐도 발생했습니다.

이채리 기자가 취재했습니다.

[리포트]

폭탄을 맞은 듯 인도가 끊겼습니다.

쏟아진 흙더미에는 제방 시설물이 뒤섞여 있습니다.

폭우로 경기 김포 대보천 둑 일부가 무너져 내렸습니다.

[조재민/경기도 김포시 : "여기서 엄청나게 뻑 소리가 크게 났거든요. 저는 그냥 천둥과 번개가 치는구나 싶었는데 이제 (카메라) 앵글을 돌려서 이쪽을 보는데 그 순간 여기가 와르르 무너지는 거예요."]

빌라 옆 공터에 약 3미터 깊이의 '땅꺼짐'이 발생했습니다.

집중호우로 벽제천 제방이 무너지면서 우수관의 토사가 함께 빠져나간 것으로 추정되고 있습니다.

[이도휘/경기 고양시 : "(어제) 나갔다 왔는데 그때는 이상이 없었거든요. 아침에 나와서 보니까 이렇게 푹 꺼져 있더라고요."]

행주산성 부근 보도블록은 물살에 파헤쳐지다시피 했습니다.

[김영순/경기 고양시 : "처음이에요 영업하면서. 비가 많이 오니깐 여기 땅속으로 물이 스며들어 가서 이렇게 여기는 튀어 올라오고, 여기는 이렇게 빠지고…"]

갑작스러운 폭우로 이렇게 보도블록이 내려앉으면서 보행에 큰 어려움을 주고 있습니다.

많은 비로 토사와 돌멩이가 쓸려 내려오기도 했습니다.

경기 파주시에선 공릉천이 범람해 어린이 놀이터가 잠기고, 밤사이 눌노천이 범람해 대피 명령이 한때 내려졌습니다.

폭우 피해로 교외선 전 구간 열차 운행은 어제에 이어 오늘도 중단됐습니다.

KBS 뉴스, 이채리입니다.
이채리
이채리

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”
[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?

[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?
‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’

‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’
[여론조사] 이 대통령 국정 운영 “잘한다” 63%·“못한다” 27%…‘조국 사면’ 평가 팽팽

[여론조사] 이 대통령 국정 운영 “잘한다” 63%·“못한다” 27%…‘조국 사면’ 평가 팽팽
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.