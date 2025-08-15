뉴스광장

이 대통령, 광화문 광장서 국민임명식…“국민주권으로 세우는 미래”

이 대통령, 광화문 광장서 국민임명식…“국민주권으로 세우는 미래”

오늘 광복 80주년…광화문서 ‘국민임명식’

광복절 80주년을 맞아 오늘 오전 세종문화회관에서 경축식이 거행됩니다. 저녁엔 광화문에서 만여 명이 참석한 가운데 이재명 대통령 국민임명식이 진행됩니다.

오늘 새벽 조국 출소…“검찰 독재 종식”

오늘 새벽 조국 전 조국혁신당 대표가 광복절 특별사면으로 출소했습니다. 조 전 대표는 이번 사면이 "검찰독재 종식의 상징적 장면이 될 것"이라며 정치 복귀를 선언했습니다.

김건희 ‘진술 거부’…‘부부 공범’ 되나

구속 뒤 첫 특검 조사에서 김건희 여사는 혐의에 대해 대부분 진술을 거부했습니다. 특검팀은 김 여사와 윤 전 대통령의 '뇌물죄' 공모 관계 입증에 주력하고 있습니다.

미 생산자물가 급등…관세 영향 본격화?

미국의 지난달 생산자물가 상승률이 시장 전망치를 크게 웃도는 3.3%로 나타났습니다. 관세 영향 본격화 우려 속에 다음달 금리 결정에도 변수가 될 것으로 보입니다.

