이 대통령, 광화문 광장서 국민임명식…“국민주권으로 세우는 미래”

입력 2025.08.15 (07:02)

[앵커]

취임식을 하지 않았던 이재명 대통령이 광복 80주년에 맞춰 오늘(15일) 저녁 광화문에서 국민임명식을 진행합니다.

각계각층을 대표하는 국민 대표들이 이 대통령에게 직접 임명장을 수여하는데, 국가 주요 인사와 일반 시민 등 약 만 명이 참석합니다.

이희연 기자의 보도입니다.

[리포트]

국회에서 취임 선서만 한 뒤 곧바로 업무를 시작한 이재명 대통령.

[이재명 대통령/취임 선서/6월 4일 : "제21대 대통령에게 주어진 책임을 충실하게 이행하겠습니다."]

이 대통령은 취임식 대신 나중에 임명식을 하겠다고 했는데, 광복 80주년을 맞아 오늘 저녁 광화문 광장에서 이 행사를 진행합니다.

주권자인 국민 손으로, 국민의 충직한 일꾼 역할을 할 대통령을 임명한다는 뜻을 담았습니다.

[강유정/대통령실 대변인 : "불법 계엄과 내란을 이겨낸 국민주권 정부의 탄생을 K-민주주의의 주인공이자 주권자인 국민들과 함께 기념하고."]

행사는 저녁 7시 40분 국립무용단의 환영 공연으로 시작해 풍물패와 광복의 노래 등 1부 공연으로 이어집니다.

이후 2부 행사부터 이재명 대통령 내외가 참석해 국민임명식이 진행됩니다.

국민대표 80인이 '빛의 임명장'을 들고 무대에 오르고, 이국종 국군대전병원 원장 등 4명이 이 대통령에 직접 쓴 임명장을 전달하게 됩니다.

[강유정/대통령실 대변인 : "이재명 대통령이 국민 대표들에게 받은 마지막 임명장을 제자리에 놓으면 점등되면서 '빛의 임명장' 이 완성됩니다."]

이 대통령은 국민이 주인인 나라, 진짜 대한민국을 만들겠다며 짧은 감사 인사를 전할 예정입니다.

국민임명식에는 추첨으로 선발된 3천5백 명의 국민과 국가 주요 인사 등 약 만 명이 참석합니다.

초청받은 문재인 전 대통령 내외와 노무현 전 대통령의 가족도 함께 자리할 계획입니다.

이 대통령은 행사에 앞서 주한 외교단을 청와대 영빈관으로 초청해 만찬을 진행합니다.

KBS 뉴스 이희연입니다.

촬영기자:이영재 홍성백/영상편집:송화인/그래픽:조재현

