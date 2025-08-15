한화 최재훈 ‘이것이 포수의 호수비’

동영상 고정 취소

프로야구에서 호수비라고 하면 보통 야수의 다이빙 캐치 등을 떠올리실 텐데요.



한화의 포수 최재훈이 지금까지 쉽게 보지 못한 명장면을 연출한 호수비로 만원 관중의 눈을 즐겁게 했습니다.



박주미 기자가 보도합니다.



[리포트]



안경을 쓰면 강해지는 안치홍의 안정적인 수비가 경기 시작부터 만원 관중의 눈을 즐겁게 합니다.



그리고 6회, 이 경기 최고 명장면이 나옵니다.



롯데 황성빈과 투 볼 투 스트라이크 상황에서 류현진이 결정구를 던지고, 빗맞은 타구가 쏘옥~ 사라졌다 최재훈의 손에서 등장합니다.



느린 화면으로 돌려보니 바지 위로 안착한 파울 타구.



최재훈이 그대로 잡아 삼진, 아웃을 만들었습니다.



그동안 좀처럼 볼 수 없던 포수의 호수비.



말 그대로 허벅지로 잡은 삼진이었습니다.



그러나 한화는 뒤이은 상황에서 야수들이 아쉬운 수비로 실점에 동점을 허용했고, 3대 3으로 맞선 9회엔 마무리 김서현이 또 흔들려 또 한 번 역전을 내줬습니다.



곧바로 9회 말 리베라토의 홈런으로 패배 위기에서 승부를 원점으로 돌린 한화는 연장 11회 이원석의 끝내기 볼넷으로 짜릿한 한 점 차 승리를 거뒀습니다.



기아 위즈덤의 만루 홈런이 터지는 장면입니다.



8회에도 아치를 그려 부활의 신호탄을 쏘아 올립니다.



기아는 위즈덤의 멀티 홈런 등 홈런 5개를 앞세워 3연승을 달렸습니다.



KBS 뉴스 박주미입니다.



영상편집:이태희



