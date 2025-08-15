뉴스광장 1부

한화 최재훈 ‘이것이 포수의 호수비’

입력 2025.08.15 (07:06) 수정 2025.08.15 (07:09)

일본 맥주회사가 'AI 상무님' 모시는 이유는? [잇슈 머니]

[앵커]

프로야구에서 호수비라고 하면 보통 야수의 다이빙 캐치 등을 떠올리실 텐데요.

한화의 포수 최재훈이 지금까지 쉽게 보지 못한 명장면을 연출한 호수비로 만원 관중의 눈을 즐겁게 했습니다.

박주미 기자가 보도합니다.

[리포트]

안경을 쓰면 강해지는 안치홍의 안정적인 수비가 경기 시작부터 만원 관중의 눈을 즐겁게 합니다.

그리고 6회, 이 경기 최고 명장면이 나옵니다.

롯데 황성빈과 투 볼 투 스트라이크 상황에서 류현진이 결정구를 던지고, 빗맞은 타구가 쏘옥~ 사라졌다 최재훈의 손에서 등장합니다.

느린 화면으로 돌려보니 바지 위로 안착한 파울 타구.

최재훈이 그대로 잡아 삼진, 아웃을 만들었습니다.

그동안 좀처럼 볼 수 없던 포수의 호수비.

말 그대로 허벅지로 잡은 삼진이었습니다.

그러나 한화는 뒤이은 상황에서 야수들이 아쉬운 수비로 실점에 동점을 허용했고, 3대 3으로 맞선 9회엔 마무리 김서현이 또 흔들려 또 한 번 역전을 내줬습니다.

곧바로 9회 말 리베라토의 홈런으로 패배 위기에서 승부를 원점으로 돌린 한화는 연장 11회 이원석의 끝내기 볼넷으로 짜릿한 한 점 차 승리를 거뒀습니다.

기아 위즈덤의 만루 홈런이 터지는 장면입니다.

8회에도 아치를 그려 부활의 신호탄을 쏘아 올립니다.

기아는 위즈덤의 멀티 홈런 등 홈런 5개를 앞세워 3연승을 달렸습니다.

KBS 뉴스 박주미입니다.

영상편집:이태희

