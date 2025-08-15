벨라스케즈는 흐림, 톨허스트는 맑음? 대체 외인 성적에 울고 웃고

동영상 고정 취소

프로야구 후반기 순위 경쟁이 점점 치열해지면서 우승에 도전하는 팀들이 외국인 교체라는 회심의 승부수를 꺼내 들고 있는데요.



롯데 벨라스케즈와 LG 톨허스트가 대표적인데, 첫 등판에선 양 팀의 희비가 엇갈렸습니다.



하무림 기자입니다.



3위 그 이상을 바라보는 롯데가 야심 차게 영입한 벨라스케즈는 첫 등판에서 진땀을 흘렸습니다.



최근 타격감이 좋지 않은 노시환에게도 안타를 허용하는 등 6피안타에 2개의 볼넷, 5실점으로 부진했습니다.



10승 투수 데이비슨을 방출하고 데려올 정도로 기대가 컸지만, 팔꿈치 수술의 여파인지 빠른 공의 구위와 제구 모두 실망스러웠습니다.



[윤희상/KBS N 야구 해설위원 : "결국은 포심(빠른 공)이 얼마나 살아나느냐인데, 타자들이 속구를 좀 부담스러워해야 하거든요. 속구에 안 부담스러우니깐 그 체인지업이 방망이에 걸리는 거예요. 첫 경기 정도의 공이면 저는 롯데가 생각하는 1선발 선수는 아니라는 생각이 들어요."]



반면, LG가 우승 청부사로 데려온 톨허스트는 첫 경기 합격점을 받았습니다.



빠른 공의 평균 구속이 시속 151km.



최고 153km로 측정되는 등 7이닝 무실점으로 KT 타선을 압도했습니다.



특히 외국인 투수로는 드문 포크볼까지 구사했는데, 헛스윙률이 무려 67%에 달했습니다.



[톨허스트/LG : "제가 팬들께 약속드릴 수 있는 것은 항상 최선을 다할 것이라는 점입니다. 좋은 볼거리 또한 보여드릴 수 있었으면 좋겠습니다."]



한화의 승부수 리베라토는 3할 중반대 타율로 선두 경쟁에 힘을 보태고 있는 가운데, KT의 대체 외국인 타자 스티븐슨은 아직까진 해결사 능력을 보여주지 못하면서 각 팀의 희비가 엇갈리고 있습니다.



KBS 뉴스 하무림입니다.



영상편집:이상철



