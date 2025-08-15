뉴스광장

인증샷이 뭐길래…놀란 코끼리에 짓밟힐 뻔한 관광객 [잇슈 SNS]

입력 2025.08.15 (07:35)

전 세계 소셜미디어와 인터넷 세상에서 어떤 이슈와 영상들이 주목을 받았을까요?

첫 번째는 국립공원 금지 사항을 무시했다가 코끼리에게 밟혀 죽을 뻔한 인도 관광객입니다.

맹렬하게 뒤쫓아오는 코끼리로부터 헐레벌떡 도망가는 남자.

결국 넘어지며, 코끼리에게 따라잡히고 맙니다.

가슴 철렁한 이 상황은 최근 인도 반디푸르 국립공원에서 벌어졌는데요.

당시 남성은 도로변에 나타난 야생 코끼리의 인증사진을 찍겠다며 카메라 플래시를 터트렸는데, 빛에 민감한 코끼리가 공격적으로 돌변한 겁니다.

그대로 짓밟힐 뻔했지만 코끼리가 막판에 방향을 틀면서 남성은 큰 부상 없이 살아남을 수 있었는데요.

당국은 야생동물에게 무리하게 접근하거나 플래시 촬영을 금지하고 있음에도 이를 지키지 않아 일촉즉발의 상황을 초래했다며 해당 남성을 체포한 뒤 벌금형을 내렸다고 합니다.

  • 인증샷이 뭐길래…놀란 코끼리에 짓밟힐 뻔한 관광객 [잇슈 SNS]
    • 입력 2025-08-15 07:35:43
    • 수정2025-08-15 07:39:37
    뉴스광장
