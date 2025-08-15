부자니까 더 내…속도위반에 벌금 1억 5천 부과한 스위스 [잇슈 SNS]

동영상 고정 취소

스위스에서 제한속도를 위반한 운전자가 1억이 넘는 벌금을 물게 된 사연이 화제입니다.



스위스 보주 법원은 지난해 제한 속도 시속 50km인 로잔 시내 거리를 과속 주행한 운전자에게 최대 9만 스위스프랑 우리 돈으로 1억 5천만 원 상당의 벌금을 내야 한다고 판결했습니다.



속도위반 벌금 액수가 이토록 어마어마한 이유, 스위스에선 개인의 소득과 재산, 평소 생활방식을 기반으로 벌금을 산정하기 때문입니다.



현지 매체에 따르면 해당 운전자는 프랑스 국적의 수천억 원대 자산가로 한 경제지가 선정한 스위스에서 가장 부유한 300명 중 1명으로 꼽힌 적도 있었으며 이번 법원 결정에 이의를 제의하지 않은 것으로 알려졌는데요.



하지만 이보다 더 비싼 과속 딱지 기록도 있는데요.



2010년 스웨덴의 한 백만장자는 스위스 고속도로에서 시속 209km로 과속하다가 10억 원이 넘는 벌금을 부과받은 바 있습니다.



지금까지 잇슈 SNS였습니다.



