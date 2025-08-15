뉴스광장

부자니까 더 내…속도위반에 벌금 1억 5천 부과한 스위스 [잇슈 SNS]

입력 2025.08.15 (07:37) 수정 2025.08.15 (07:40)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

태풍 뚫고 착륙하려다 ‘휘청’…활주로에 긁힌 엔진 “펑” [잇슈 SNS]

태풍 뚫고 착륙하려다 ‘휘청’…활주로에 긁힌 엔진 “펑” [잇슈 SNS]
최교진 “학생 알려면 같이 목욕하고 술도 먹어봐야”…발언 논란

최교진 “학생 알려면 같이 목욕하고 술도 먹어봐야”…발언 논란

다음
스위스에서 제한속도를 위반한 운전자가 1억이 넘는 벌금을 물게 된 사연이 화제입니다.

스위스 보주 법원은 지난해 제한 속도 시속 50km인 로잔 시내 거리를 과속 주행한 운전자에게 최대 9만 스위스프랑 우리 돈으로 1억 5천만 원 상당의 벌금을 내야 한다고 판결했습니다.

속도위반 벌금 액수가 이토록 어마어마한 이유, 스위스에선 개인의 소득과 재산, 평소 생활방식을 기반으로 벌금을 산정하기 때문입니다.

현지 매체에 따르면 해당 운전자는 프랑스 국적의 수천억 원대 자산가로 한 경제지가 선정한 스위스에서 가장 부유한 300명 중 1명으로 꼽힌 적도 있었으며 이번 법원 결정에 이의를 제의하지 않은 것으로 알려졌는데요.

하지만 이보다 더 비싼 과속 딱지 기록도 있는데요.

2010년 스웨덴의 한 백만장자는 스위스 고속도로에서 시속 209km로 과속하다가 10억 원이 넘는 벌금을 부과받은 바 있습니다.

지금까지 잇슈 SNS였습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 부자니까 더 내…속도위반에 벌금 1억 5천 부과한 스위스 [잇슈 SNS]
    • 입력 2025-08-15 07:37:11
    • 수정2025-08-15 07:40:22
    뉴스광장
스위스에서 제한속도를 위반한 운전자가 1억이 넘는 벌금을 물게 된 사연이 화제입니다.

스위스 보주 법원은 지난해 제한 속도 시속 50km인 로잔 시내 거리를 과속 주행한 운전자에게 최대 9만 스위스프랑 우리 돈으로 1억 5천만 원 상당의 벌금을 내야 한다고 판결했습니다.

속도위반 벌금 액수가 이토록 어마어마한 이유, 스위스에선 개인의 소득과 재산, 평소 생활방식을 기반으로 벌금을 산정하기 때문입니다.

현지 매체에 따르면 해당 운전자는 프랑스 국적의 수천억 원대 자산가로 한 경제지가 선정한 스위스에서 가장 부유한 300명 중 1명으로 꼽힌 적도 있었으며 이번 법원 결정에 이의를 제의하지 않은 것으로 알려졌는데요.

하지만 이보다 더 비싼 과속 딱지 기록도 있는데요.

2010년 스웨덴의 한 백만장자는 스위스 고속도로에서 시속 209km로 과속하다가 10억 원이 넘는 벌금을 부과받은 바 있습니다.

지금까지 잇슈 SNS였습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령, 광화문 광장서 국민임명식…<br>“국민주권으로 세우는 미래”

이 대통령, 광화문 광장서 국민임명식…“국민주권으로 세우는 미래”
‘광복절 특사’ 조국 출소…<br>“검찰 독재 종식의 상징 될 것”

‘광복절 특사’ 조국 출소…“검찰 독재 종식의 상징 될 것”
4시간 만에 끝난 구속 후 첫 조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”

4시간 만에 끝난 구속 후 첫 조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”
경찰, ‘주식 차명거래 의혹’ <br>이춘석 의원 소환…8시간 조사

경찰, ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 의원 소환…8시간 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.