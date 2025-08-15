광복절 저녁, 제주국관악제 ‘시가 퍼레이드’
입력 2025.08.15 (07:48) 수정 2025.08.15 (09:55)
광복절을 기념하며 국제관악제는 오늘 오후 6시부터 제주문예회관 광장에서 시작해 칠성로 차 없는 거리와 탐동해변공연장까지 시가퍼레이드를 마칭쇼를 펼칩니다.
이번 퍼레이드에는 대한민국 해병대 군악대와 미8군 군악대를 비롯해 호주한국연합 윈드오케스트라, 카셋삿 대학 부속학교 심포닉밴드 등 국내외 10여 개 관악 연주 단체가 함께합니다.
퍼레이드가 끝난 후에는 탑동해변공연장에서 광복 80주년 경축음악회가 열립니다.
나종훈 기자 na@kbs.co.kr
