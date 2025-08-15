뉴스광장(울산)

‘울산시장 선거개입’ 송철호 무죄…지선 촉각

입력 2025.08.15 (07:58) 수정 2025.08.15 (09:17)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

K-조선 진출 물꼬 텄는데…美 규제 풀어야

K-조선 진출 물꼬 텄는데…美 규제 풀어야
산업부 “이달 중 석유화학 구조개편 방안 발표”

산업부 “이달 중 석유화학 구조개편 방안 발표”

다음
[앵커]

문재인 정부 당시 청와대가 조직적으로 울산시장 선거에 개입했다는 의혹으로 기소된 송철호 전 울산시장의 무죄가 확정됐습니다.

송 전 시장은 "정치 검사라는 단어는 사라져야 한다"며, "내년 지방선거 출마를 심사숙고하겠다"고 말했습니다.

김옥천 기자가 보도합니다.

[리포트]

울산시장 선거 개입 의혹으로 재판을 받아온 송철호 전 울산시장.

대법원은 공직선거법 위반 등의 혐의를 받는 송 전 시장에게 무죄를 선고한 원심판결을 확정했습니다.

"직접적인 증거가 없고 핵심 증인의 진술 신빙성이 떨어진다"는 2심 결론을 받아들인 겁니다.

2018년 지방선거를 앞두고 경쟁 후보였던 김기현 당시 울산시장 관련 수사를 청탁한 혐의로 기소된 지 5년 7개월 만입니다.

송 전 시장은 "정치검사라는 단어는 역사 속으로 사라져야 한다"며 재판부에 감사의 뜻을 밝혔습니다.

[송철호/전 울산시장 : "울산 시민 여러분께 진심으로 감사드리면서, 역사는 기어코 정의의 강으로 간다는 것을 말씀드리고 싶습니다."]

이에 대해 김기현 의원은 "도저히 받아들일 수 없는 편향적 정치 판결"이라고 반발했습니다.

[김기현/국민의힘 의원 : "득의양양, 개선장군 행세를 하며, 국민을 기만하는 작금의 불공정한 현실이 참으로 개탄스럽습니다."]

송 전 시장의 무죄가 확정되며 지역 정치권은 1년도 채 남지 않은 내년 지방선거에 촉각을 곤두세우고 있습니다.

지방선거 출마와 관련해 송 전 시장은 "남은 형사 재판이 끝나는 대로 시민들의 의견을 듣고 심사숙고하겠다"고 말했습니다.

민주당에선 이재명 대통령의 측근으로 시당위원장을 지낸 대통령실 이선호 자치발전비서관도 시장 후보로 유력하게 거론됩니다.

김두겸 현 시장이 재선 의지를 밝힌 가운데 여권에선 어떤 후보가 나설지가 초미의 관심사로 떠올랐습니다.

KBS 뉴스 김옥천입니다.

촬영기자:정운호

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘울산시장 선거개입’ 송철호 무죄…지선 촉각
    • 입력 2025-08-15 07:58:14
    • 수정2025-08-15 09:17:25
    뉴스광장(울산)
[앵커]

문재인 정부 당시 청와대가 조직적으로 울산시장 선거에 개입했다는 의혹으로 기소된 송철호 전 울산시장의 무죄가 확정됐습니다.

송 전 시장은 "정치 검사라는 단어는 사라져야 한다"며, "내년 지방선거 출마를 심사숙고하겠다"고 말했습니다.

김옥천 기자가 보도합니다.

[리포트]

울산시장 선거 개입 의혹으로 재판을 받아온 송철호 전 울산시장.

대법원은 공직선거법 위반 등의 혐의를 받는 송 전 시장에게 무죄를 선고한 원심판결을 확정했습니다.

"직접적인 증거가 없고 핵심 증인의 진술 신빙성이 떨어진다"는 2심 결론을 받아들인 겁니다.

2018년 지방선거를 앞두고 경쟁 후보였던 김기현 당시 울산시장 관련 수사를 청탁한 혐의로 기소된 지 5년 7개월 만입니다.

송 전 시장은 "정치검사라는 단어는 역사 속으로 사라져야 한다"며 재판부에 감사의 뜻을 밝혔습니다.

[송철호/전 울산시장 : "울산 시민 여러분께 진심으로 감사드리면서, 역사는 기어코 정의의 강으로 간다는 것을 말씀드리고 싶습니다."]

이에 대해 김기현 의원은 "도저히 받아들일 수 없는 편향적 정치 판결"이라고 반발했습니다.

[김기현/국민의힘 의원 : "득의양양, 개선장군 행세를 하며, 국민을 기만하는 작금의 불공정한 현실이 참으로 개탄스럽습니다."]

송 전 시장의 무죄가 확정되며 지역 정치권은 1년도 채 남지 않은 내년 지방선거에 촉각을 곤두세우고 있습니다.

지방선거 출마와 관련해 송 전 시장은 "남은 형사 재판이 끝나는 대로 시민들의 의견을 듣고 심사숙고하겠다"고 말했습니다.

민주당에선 이재명 대통령의 측근으로 시당위원장을 지낸 대통령실 이선호 자치발전비서관도 시장 후보로 유력하게 거론됩니다.

김두겸 현 시장이 재선 의지를 밝힌 가운데 여권에선 어떤 후보가 나설지가 초미의 관심사로 떠올랐습니다.

KBS 뉴스 김옥천입니다.

촬영기자:정운호
김옥천
김옥천 기자

이 기사가 좋으셨다면

울산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령, 광화문 광장서 국민임명식…<br>“국민주권으로 세우는 미래”

이 대통령, 광화문 광장서 국민임명식…“국민주권으로 세우는 미래”
‘광복절 특사’ 조국 출소…<br>“검찰 독재 종식의 상징 될 것”

‘광복절 특사’ 조국 출소…“검찰 독재 종식의 상징 될 것”
고난과 영광의 80년…굴곡진 현대사 관통한 ‘광복둥이’를 만나다

고난과 영광의 80년…굴곡진 현대사 관통한 ‘광복둥이’를 만나다
KBS 다큐 3일 찍던 옛 안동역 광장에 폭발물 신고…현장 수색 중

KBS 다큐 3일 찍던 옛 안동역 광장에 폭발물 신고…현장 수색 중
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.