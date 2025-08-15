뉴스광장(울산)

산업부 “이달 중 석유화학 구조개편 방안 발표”

입력 2025.08.15 (07:59) 수정 2025.08.15 (09:17)

경기 침체와 중국산 저가 공세 등으로 위기를 겪고 있는 석유화학산업의 구조 개편 방안이 이달 중 발표됩니다.

산업통상자원부는 "지난달부터 산업부 1차관이 10여 개 기업 대표를 만나 석유화학 분야 사업 재편에 대해 긴밀히 협의해 왔다"면서 "이달 중으로 석유화학산업 구조 개편에 대한 정부 방침을 밝힐 예정"이라고 밝혔습니다.

이와 관련해 김정관 산업부 장관은 "업계가 합심해 설비조정 등 자발적인 사업 재편에 참여해야 한다"고 강조했습니다.

  산업부 "이달 중 석유화학 구조개편 방안 발표"
    입력 2025-08-15 07:59:13
    수정2025-08-15 09:17:51
    뉴스광장(울산)
경기 침체와 중국산 저가 공세 등으로 위기를 겪고 있는 석유화학산업의 구조 개편 방안이 이달 중 발표됩니다.

산업통상자원부는 "지난달부터 산업부 1차관이 10여 개 기업 대표를 만나 석유화학 분야 사업 재편에 대해 긴밀히 협의해 왔다"면서 "이달 중으로 석유화학산업 구조 개편에 대한 정부 방침을 밝힐 예정"이라고 밝혔습니다.

이와 관련해 김정관 산업부 장관은 "업계가 합심해 설비조정 등 자발적인 사업 재편에 참여해야 한다"고 강조했습니다.
박중관
박중관 기자

헤드라인

공지·정정

