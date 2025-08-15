“7월 직무평가 김두겸 시장 5위, 천창수 교육감 2위”
입력 2025.08.15 (08:00) 수정 2025.08.15 (09:18)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
여론조사 기관 리얼미터의 7월 광역단체장 직무수행 평가에서 김두겸 울산시장이 일반지수 부문에서 5위, 정당 지표 상대 지수에서 8위를 각각 기록했습니다.
교육감 직무수행 평가에서는 천창수 울산교육감이 2위에 올랐습니다.
또 주민 생활 만족도 지수에서 울산은 8위를 기록했습니다.
이번 조사는 리얼미터가 6월과 7월 전국 18살 이상 1만 3천6백 명을 대상으로 전화 자동응답 방식으로 진행했으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%포인트, 응답률은 3.3%입니다.
교육감 직무수행 평가에서는 천창수 울산교육감이 2위에 올랐습니다.
또 주민 생활 만족도 지수에서 울산은 8위를 기록했습니다.
이번 조사는 리얼미터가 6월과 7월 전국 18살 이상 1만 3천6백 명을 대상으로 전화 자동응답 방식으로 진행했으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%포인트, 응답률은 3.3%입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- “7월 직무평가 김두겸 시장 5위, 천창수 교육감 2위”
-
- 입력 2025-08-15 08:00:19
- 수정2025-08-15 09:18:19
여론조사 기관 리얼미터의 7월 광역단체장 직무수행 평가에서 김두겸 울산시장이 일반지수 부문에서 5위, 정당 지표 상대 지수에서 8위를 각각 기록했습니다.
교육감 직무수행 평가에서는 천창수 울산교육감이 2위에 올랐습니다.
또 주민 생활 만족도 지수에서 울산은 8위를 기록했습니다.
이번 조사는 리얼미터가 6월과 7월 전국 18살 이상 1만 3천6백 명을 대상으로 전화 자동응답 방식으로 진행했으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%포인트, 응답률은 3.3%입니다.
교육감 직무수행 평가에서는 천창수 울산교육감이 2위에 올랐습니다.
또 주민 생활 만족도 지수에서 울산은 8위를 기록했습니다.
이번 조사는 리얼미터가 6월과 7월 전국 18살 이상 1만 3천6백 명을 대상으로 전화 자동응답 방식으로 진행했으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%포인트, 응답률은 3.3%입니다.
-
-
박영하 기자 ha93@kbs.co.kr박영하 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.