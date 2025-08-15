“7월 직무평가 김두겸 시장 5위, 천창수 교육감 2위”

동영상 고정 취소

여론조사 기관 리얼미터의 7월 광역단체장 직무수행 평가에서 김두겸 울산시장이 일반지수 부문에서 5위, 정당 지표 상대 지수에서 8위를 각각 기록했습니다.



교육감 직무수행 평가에서는 천창수 울산교육감이 2위에 올랐습니다.



또 주민 생활 만족도 지수에서 울산은 8위를 기록했습니다.



이번 조사는 리얼미터가 6월과 7월 전국 18살 이상 1만 3천6백 명을 대상으로 전화 자동응답 방식으로 진행했으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%포인트, 응답률은 3.3%입니다.



