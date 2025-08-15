8월 울산 아파트 입주전망지수 큰 폭 하락
입력 2025.08.15 (07:59) 수정 2025.08.15 (09:17)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
정부의 수도권 부동산 규제 여파가 확산하며 울산 아파트 입주전망지수도 큰 폭으로 하락했습니다.
주택산업연구원에 따르면 8월 울산 아파트 입주전망지수는 한 달 전보다 21.5p 낮은 78.5를 기록했습니다.
이 같은 하락 폭은 광역시 가운데 최고치입니다.
울산의 아파트 입주전망지수는 지난 4월부터 넉 달 연속 기준치 100 이상을 기록하며 상승세를 이어왔지만, 한 달 새 큰 폭으로 떨어졌습니다.
주택산업연구원에 따르면 8월 울산 아파트 입주전망지수는 한 달 전보다 21.5p 낮은 78.5를 기록했습니다.
이 같은 하락 폭은 광역시 가운데 최고치입니다.
울산의 아파트 입주전망지수는 지난 4월부터 넉 달 연속 기준치 100 이상을 기록하며 상승세를 이어왔지만, 한 달 새 큰 폭으로 떨어졌습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 8월 울산 아파트 입주전망지수 큰 폭 하락
-
- 입력 2025-08-15 07:59:45
- 수정2025-08-15 09:17:51
정부의 수도권 부동산 규제 여파가 확산하며 울산 아파트 입주전망지수도 큰 폭으로 하락했습니다.
주택산업연구원에 따르면 8월 울산 아파트 입주전망지수는 한 달 전보다 21.5p 낮은 78.5를 기록했습니다.
이 같은 하락 폭은 광역시 가운데 최고치입니다.
울산의 아파트 입주전망지수는 지난 4월부터 넉 달 연속 기준치 100 이상을 기록하며 상승세를 이어왔지만, 한 달 새 큰 폭으로 떨어졌습니다.
주택산업연구원에 따르면 8월 울산 아파트 입주전망지수는 한 달 전보다 21.5p 낮은 78.5를 기록했습니다.
이 같은 하락 폭은 광역시 가운데 최고치입니다.
울산의 아파트 입주전망지수는 지난 4월부터 넉 달 연속 기준치 100 이상을 기록하며 상승세를 이어왔지만, 한 달 새 큰 폭으로 떨어졌습니다.
-
-
박중관 기자 jkp@kbs.co.kr박중관 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.