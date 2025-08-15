울산시 건축 대상에 ‘태화복합문화공간 만디’

동영상 고정 취소

올해 울산시 건축상 대상작으로 '태화복합문화공간 만디'가 선정됐습니다.



시민과 전문가로 구성된 심사위원회는 "해당 건축물이 경사지를 활용한 세련된 외형과 내·외부 공간의 유기적 연계가 돋보였다"고 평가했습니다.



최우수상에는 종하이노베이션센터와 삼산해솔청소년센터 등 6곳이 선정됐습니다.



수상작은 다음 달 18일부터 열릴 울산건축문화제에서 모형과 사진으로 전시됩니다.



