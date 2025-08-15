울산교육청, 공무원 최종 합격자 32명 발표
입력 2025.08.15 (08:03) 수정 2025.08.15 (09:19)
울산교육청은 2025년도 제1회 지방공무원 임용시험 최종 합격자 32명을 발표했습니다.
직렬별 합격 인원은 교육행정 비장애 부문 23명, 교육행정 장애 부문 3명, 사서 3명 등입니다.
여성 합격자 비율은 지난해보다 16.7%P 오른 87.5%를 기록했으며, 합격자 평균연령은 28.5세로 지난해 29.9세보다 다소 낮았습니다.
