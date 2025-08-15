울산교육청, 공무원 최종 합격자 32명 발표

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

울산교육청은 2025년도 제1회 지방공무원 임용시험 최종 합격자 32명을 발표했습니다.



직렬별 합격 인원은 교육행정 비장애 부문 23명, 교육행정 장애 부문 3명, 사서 3명 등입니다.



여성 합격자 비율은 지난해보다 16.7%P 오른 87.5%를 기록했으며, 합격자 평균연령은 28.5세로 지난해 29.9세보다 다소 낮았습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!