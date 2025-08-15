세계유산 ‘반구천의 암각화’ 이모티콘 배포

동영상 고정 취소

울산시는 '반구천의 암각화' 세계유산 등재를 기념해 이모티콘 16종을 카카오톡을 통해 무료로 배포합니다.



울산 대표 캐릭터 '해울이'를 활용해 만든 이모티콘은 울산의 자연과 문화유산을 친근하게 디자인해 암각화의 역사적 가치를 알릴 수 있도록 했다고 울산시는 설명했습니다.



이모티콘은 오는 18일 오후 2시부터 카카오톡에서 울산시 공식 채널인 '헬로울산'을 추가한 이용자 5만 명에게 선착순으로 배포되며, 30일간 사용할 수 있습니다.



