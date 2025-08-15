SK이노, MSCI ESG 평가서 글로벌 최고 등급

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

SK이노베이션이 세계적인 평가기관인 MSCI가 발표한 올해 ESG, 즉 환경·사회·지배구조 평가에서 최고 등급인 'AAA'(트리플 A)를 획득했습니다.



회사 측은 사업 운영 과정에서 발생하는 폐기물과 유해 물질을 감축하는 노력과 국내외 주요 사업장의 안전·보건·환경 정책에 대한 국제 인증 획득이 좋은 평가를 받았다고 설명했습니다.



