어제 낙동강 칠서지점 조류경보 ‘관심’ 단계 발령
입력 2025.08.15 (08:10) 수정 2025.08.15 (09:23)
어제(14일) 오후 3시부터 함안군과 창녕군 경계에 있는 낙동강 칠서지점에 조류 경보 '관심' 단계가 발령됐습니다.
낙동강유역환경청은 지난 11일, 낙동강 칠서지점의 유해 남조류 개체 수가 ㎖당 3천4백여 개, 지난달 28일에는 3천백여 개 관측됐다고 설명했습니다.
낙동강유역환경청은 지난 11일, 낙동강 칠서지점의 유해 남조류 개체 수가 ㎖당 3천4백여 개, 지난달 28일에는 3천백여 개 관측됐다고 설명했습니다.
최진석 기자 cjs@kbs.co.kr최진석 기자의 기사 모음
