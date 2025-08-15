고수온 취약 어종 158만여 마리 긴급 방류

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경상남도가 고수온 피해를 줄이기 위해 거제와 통영 등 양식 어가 20곳에서 신청한 조피볼락과 쥐치 등 고수온 취약 어종 158만여 마리를 긴급 방류했습니다.



경남 해역의 현재 평균 수온은 약 26도로, 지난 1일부터 전 해역에 고수온 주의보가 내려졌습니다.



