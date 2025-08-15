대구시, 개인분 주민세 114억 원 부과

동영상 고정 취소

대구시가 관내에 주소를 둔 세대주 92만 명에게 올해 개인분 주민세 114억 원을 부과했습니다.



대상은 대구시에 주소를 둔 세대주와 1년 이상 체류 중인 외국인으로, 달성군과 군위군은 만 천 원, 그 외 지역은 만 2천5백 원입니다.



납부 기한은 다음 달 1일까지로, 기한을 넘기면 3%의 가산세를 추가 부담해야 합니다.



