원안위, 신한울원전 2호기 재가동 허용

동영상 고정 취소

원자력안전위원회가 지난 4월부터 정기 검사를 진행해 온 신한울원전 2호기의 재가동을 허용했습니다.



원안위는 이번 정기 검사를 통해 지난 3월 발생한 원자로 냉각재 펌프 냉각재 누설과 배관 내 불활성기체 누설 관련 설비 건전성을 확인했다고 밝혔습니다.



원안위는 또 출력 상승 시험 등 11개 후속 검사를 통해 안전성을 최종적으로 확인할 예정이라고 덧붙였습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!