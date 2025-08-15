위안부 고통 예술로 승화 ‘붉은 위로’ 기획전 개최
입력 2025.08.15 (08:33) 수정 2025.08.15 (09:34)
‘위안부 피해자 기림의 날’을 맞아 피해자들의 고통과 기억을 예술로 되새기는 전시가 열리고 있습니다.
광주 동구 복합문화예술공간 리아트센터는 오는 30일까지 ‘붉은 위로:잊혀진 이름을 부르다' 기획전을 개최합니다.
이번 전시는 일본군 위안부 문제에 관심을 가져왔던 김진남, 성유진 작가가 참여해 피해자들의 고통과 기억을 예술로 승화하고, 그들의 목소리를 기억하며 위로와 존엄의 메시지를 전하는 작품들을 선보입니다.
곽선정 기자 coolsun@kbs.co.kr
