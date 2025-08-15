[단독] 일기·육성 최초 공개 ‘광주항공기지’ 생생히 담겨

동영상 고정 취소

[앵커]



취재진은 광주 해군항공대에서 생활했던 이들의 일기와 육성도 확보했습니다.



당시 광주항공기지의 실상을 파악할 수 있는 생생한 기록이 담겨 있습니다.



지종익 기자의 단독보도입니다.



[리포트]



폭탄이 등장하는 사진 속 주인공은 해군항공대의 교관이었던 고바야시.



그는 일기 맨 뒤쪽에 붙인 사진 아래, 250킬로그램 훈련용 폭탄, 내부는 시멘트라고 썼습니다.



광주에 도착한 순간도 생생히 기록했습니다.



[이즈미 평화학습센터 가이드/일기 낭독 : "정면 아득히 광주기지가 계산대로 펼쳐진 건 기뻤다. 들었던 그대로의 비행장이다."]



상공을 돌며 광주의 모습을 자세히 관찰했고,



["광주시의 반대에 송정리라는 작은 마을이 있어서 그 상공도 통과했다. 빨간 벽돌 구조의 굴뚝이 보였다. 양조장인듯하다."]



함께 날아 온 비행기 46기와 함께 광주항공기지에 착륙했습니다.



["전부 46기가 착륙하고 내 비행기부터 순서대로 2열로 늘어서 프로펠러를 정지."]



취재팀은 일본인 연구자가 진행한 일제 광주항공대원의 인터뷰 육성도 확보했습니다.



["여수항으로 가서, 거기서 이번에는 철도로 광주라는 곳으로 갔습니다."]



이즈미해군항공대에서 광주로 온 인원이 천명은 됐고, 조선인도 적지 않았던 것으로 기억합니다.



["(이즈미에서 광주로 간 건 수백 명 정도였습니까?) 그건 천 명은 넘었습니다. (조선인 병사는 어느 정도였습니까?) 절반 정도는 됐어요. 정비 담당은 전부 조선 병사가 했습니다."]



대원들은 광주에서 훈련을 한 뒤 일본 본토의 부대로 배치됐습니다.



["실시부대라는 명목이 되는데, 거기서 전투기로 가고싶은 대원, 함폭으로 가고 싶은 대원이 거기서 결정되고 그 전문 항공대에 배속됐어요."]



일본 패전 직전, 이들은 긴급 전보를 받고 광주에 배치돼 있던 일본 육군에 무기를 건네고 서둘러 일본으로 돌아갔습니다.



인터뷰에는 광주항공기지에 위안부가 존재했다는 증언도 담겼습니다.



["(역시 광주기지에도 그런 일본군 '위안부'가 어느 정도 있었습니까?) 그게 우익이 데리고 왔습니다. (일본의 우익?) 일본의 우익."]



인터뷰 당시의 나이는 92살.



취재진은 광주항공대에 배치됐던 일본인들을 수소문했지만 생존자를 찾기는 어려웠습니다.



KBS 뉴스 지종익입니다.



