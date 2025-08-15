전북교육청, 어린이 놀이시설 안전 점검

동영상 고정 취소

전북교육청은 다음 달까지 유치원과 초등학교, 특수학교 등 어린이 놀이시설에 대한 안전 점검에 나섭니다.



낡고 오래된 놀이시설과 상반기 검사가 이뤄지지 않은 놀이시설에 대한 안전 관리 여부를 집중 확인합니다.



이번달에는 시설 관리 주체인 학교에서 자체 점검을 하고, 점검 결과를 토대로 지역 교육지원청이 다음 달 지도 점검을 벌입니다.



