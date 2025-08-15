뉴스광장(전주)

“전북환경청, 새만금 신공항 환경영향평가 재보완 요구”

입력 2025.08.15 (08:43) 수정 2025.08.15 (09:38)

새만금신공항백지화공동행동은 전북지방환경청이 새만금 신공항 환경영향평가서에 대한 재보완을 요구했다고 밝혔습니다.

이에 따라 앞으로 서울지방항공청은 신공항 건설에 따른 영향 등을 다시 분석해 재보완서 작성 절차를 진행하게 됩니다.

공동행동은 전북환경청이 동의하지 않아 다행이라며, 신공항 건설 취소를 촉구하는 천막 농성과 행진을 이어갈 예정입니다.

  • “전북환경청, 새만금 신공항 환경영향평가 재보완 요구”
    • 입력 2025-08-15 08:43:47
    • 수정2025-08-15 09:38:36
    뉴스광장(전주)
서윤덕
서윤덕 기자

청소년보호책임자 : 정철웅
등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

