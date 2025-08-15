제80주년 광복절 경축식, 청주서 개최
입력 2025.08.15 (08:58) 수정 2025.08.15 (09:46)
제80주년 광복절 경축식이 오늘(15일), 청주 예술의전당에서 열립니다.
경축식에는 독립유공자와 광복회원, 보훈단체장, 사할린 동포 등 750여 명이 참석해 조국 독립을 위해 희생한 순국 선열들의 넋을 기릴 예정입니다.
또, 보훈 유공자에게 각각 대통령과 도지사 표창이 수여될 예정입니다.
