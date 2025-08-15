시민사회단체 “균형발전 위해 수도권 인구 억제해야”

동영상 고정 취소

국가 균형발전을 촉구하는 전국 5개 권역 시민사회단체는 입장문을 내고 정부의 국정 운영 발표 내용에 수도권 인구 집중 관리 방안이 없다고 비판했습니다.



이들은 정부 계획에 국가 균형 발전 과제가 일부 반영된 점은 환영하지만, 수도권 인구 집중 억제 없이는 균형 발전 실현이 사실상 불가능하다고 강조했습니다.



또, 균형 있는 성장을 위한 수도권 인구 관리 계획 수립과 2차 공공기관 지방 이전 연내 확정, 균특회계 30조 원 이상 확대 등을 요구했습니다.



